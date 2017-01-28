Kabri başında dua okundu
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon yönetimi ve oyuncuları şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.
Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığına gelen yöneticiler ve oyuncular, şehidin kabri başında dua okudu.
Kulübün idari koordinatörü Serkan Ünver, yaptığı açıklamada, yarın Niğde Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirterek, "15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde kahramanca önemli bir görevi üstlenen şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettik. Şehidimizi rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun." dedi.
Yöneticiler ve oyuncular daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret ederek taziyelerini iletip, 51 numaralı kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:59
- Galatasaray - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım
Toplam 13
Yorum
hagi ci erene yazik oldu. madem sistemin bu, cizgiye inip orta yapan yok kanatlar yok neden bu kadar para verip onuda harcadiniz?
- Aziz Yıldırım'dan flaş Fatih Terim açıklaması
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Yorum
........ AZİZ VE KANKA F. TERİME GS YI NASIL BORÇLANDIRTTIYSA ŞİMDİ YENİ İŞLER PEŞİNDE GS İÇİN. F. TERİM LE GS İÇİN YENİ BİR OYUN OYNAMAK PEŞİNDE
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 19
Yorum
Kenan yiğit Geç bunları yine transfer dönemi biteceği son gün evraklar yetişmedi bahanesi ile milleti uyutacaksınız . Transfer ypnlar nsl ypyor ..!!
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