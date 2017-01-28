 Kabri başında dua okundu – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kabri başında dua okundu

    Kabri başında dua okundu

    Spor Toto 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon yönetimi ve oyuncuları şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

    Bor ilçesi Çukurkuyu belde mezarlığına gelen yöneticiler ve oyuncular, şehidin kabri başında dua okudu.

    Kulübün idari koordinatörü Serkan Ünver, yaptığı açıklamada, yarın Niğde Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirterek, "15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde kahramanca önemli bir görevi üstlenen şehit 'in kabrini ziyaret ettik. Şehidimizi rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun." dedi.

    Yöneticiler ve oyuncular daha sonra şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i evinde ziyaret ederek taziyelerini iletip, 51 numaralı kırmızı-beyazlı formayı hediye etti.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kabri başında dua okundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.