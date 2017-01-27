Güçlü bir Türkiye için evet
Hakan Ünsal, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile başkanlık sistemine destek vermişti. Ünsal, videonun sonunda Alpay Özalan'a topu atarken, Alpay Özalan da başkanlık sistemine destek verdi.
Özalan, twitter hesabı üzerinden yayımladığı videoda, "Hakan Ünsal davetini aldım. Yeni bir Türkiye için evet diyorum. Güçlü bir Türkiye için evet diyorum. Aydınlık bir ülke için evet diyorum. Bağımsız özgür bir Türkiye için evet diyorum. Çocuklarımızın geleceği için evet diyorum. Ülkemi çok sevdiğim için evet diyorum. Türk sanat müziğinin değerli ismi Sayın Muazzez Ersoy siz de var mısınız?" ifadelerine yer verdi.
27 Ocak 2017
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
- 7 puan kaybetti
Toplam 1
Yorum
öğretici millet ali ile 5 te 5 yapıyor biz 4 te 1 mete ile 9 da 9 yapıyorlar biz 2 fıratla 12 de 12 yapıyorlar biz 1 onlara 20 penaltı bize sadece 1
- Fırtına'nın büyük hayal kırıklığı: Suk
Toplam 7
Yorum
EROL evet başkan bu adamı niye aldın.sezon sonu bu soru rodelega için sorulacak.ekici gibi bir adamı 300 bin euro için yolla.32 yaşında bir adama yumlu + para ve yıllık 1600 000 euro.ve bu adam trabzonda yedek olacak kalitede değil.izahı yok bunun.tek bir izahı var tabi.YOLSUZLUK.
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Toplam 22
Yorum
neden olm biz stadı yaparken kimse vermedi bize biz ne vercez fiko duy
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