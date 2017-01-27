Evet çığ gibi büyüyor

TABİİ Kİ VARIM

Anayasareferandumu öncesi yazarımız'in twitter'dan başlattığıkampanyasına halkımız sahip çıktı. Kampanyaya her kesimden destek yağdı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlardaoy verildi,ler çığ gibi büyüdü. "Büyüyen-, sözünü dinleten dev bir ülke için, aydınlık bir gelecek için, düşmana-için, tek olmak-birlik olmak için, barış için:" sloganları üretildi.paylaşımları yapıldı, ", güçlü bir Türkiye için evet deyin" çağrıları tekrar edildi. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan kampanyaya spor camiası da sessiz kalmadı. Futbolcusundan kulüp yöneticisine, bakanından yazarına kadar herkesdedi,dedi.Vatanımız,ülkemiz çok zorlu bir süreçtengeçiyor, adeta bir. Güçlü bir Türkiyeistiyoruz. Güçlü bir Türkiye içinevet ben de varım.Rıdvan hocam çağrını aldım.Güçlü bir Türkiye için ben de varım.Arda kardeşimçağrını aldım. Güçlü birTürkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?Güçlü bir Türkiye için evet.Güçlü birTürkiye için ben de varım.Daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için tabii ki ben de varım.



TEK SEÇENEK 'EVET

KARDEŞLİK GELSİN DİYE