Dünyanın en iyisiyiz
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, spor müdürlerinin sorularını yanıtladı. NTV ve NTV Spor ortak yayınına katılan Bakan Kılıç, futboldan olimpiyatlara, dopingden sponsorluklara çok önemli açıklamalar yaparken, “Dünyada spor altyapısına en çok yatırım yapan ülkeyiz” dedi
TFF'nin açıkladığı gündüz maçlarıyla ilgili fikstür bilgileri geldi. Özellikle saat 13.00 ve 16.00'nın seçilmiş olması, futbolun gün içerisine yayılmasını getiriyor. Gündüz maçlarına aileler, gençler de daha fazla gidebilecek. İyi bir ivme getirecektir.
KULÜPLERİN sorunları mali sıkıntılar. Gerçekleri görmemiz lazım. Bunları ortaya koymazsak çözüm bulamayız. Ötele, yarın başkası düşünsün ile yürümüyor. Mali Fair- Play çerçevesinde çok ciddi kısıtlamalar gelecek. Uluslararası kuralları kendimiz uygulamalıyız. Çözüm ancak budur.
ŞU anda çıkan pozitif hava yönetimlere, taraftarlara, futbolculara, teknik adamlara, hepsine yansıyor. Hakemlerle ilgili seminerde şunu gördük; bir takım hatalar olabiliyor. Futbolcular da hakemi aldatmaya yönelik hareketleri yapmasınlar, bunlar da hakemin işini zorlaştırıyor.
MİLLİLER YOKTU, HAKEMLER VARDI
HAKEMLER hata yapabilir. Bugün sana, yarın başkasına olabilir. Önemli olan kasıt olmaması. Milli takımımız yoktu son düzenlenen Dünya Kupası'nda ama hakemimiz vardı. Hakemlerimizi desteklemeliyiz. Bunu geliştirirsek başka şeyler de elde edeceğiz. Futbolcu kardeşlerimizin de özeleştiri yapması lazım biraz
FEDERASYONLARA çok emek ve para harcanıyor. Antalya'daki çalıştayın açılış konuşmasında söylemiştim. Dünyada spor altyapısına en çok yatırım yapan ülkeyiz. Spor federasyonlarına verdiğimiz maddi destek bir yana, altyapı yatırımlarıyla dünyada farklı ilerleyen bir ülkeyiz.
WADA, BiZi HERKESE ÖRNEK GÖSTERiYOR
Kılıç, doping konusuyla ilgili olarak ise "Biz dopingle mücadele konusunda iyi bir yoldayız. WADA'nın başkanı, 'Türkiye, dopingle mücadelede doğru yoldadır, Türkiye örnek alınsın' diyorsa doğru yoldayız. Sıfır toleransı takip ettiğimizi muhattaplarımıza anlattık. Doping konusunda geri adım atmayacağız" dedi.
ROL MODEL OLACAK SPORCUMUZ YOK
Sporun gelişimi için medyadan destek isteyen Kılıç, şunları söyledi: "Rol model sporcu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Medya görünürlüğü açısından baktığımızda karatede dünya şampiyonu Enes Erkan'ı ne kadar gördük? Gençlik olimpiyatlarına, kürekteki tarihi başarıya medya ne kadar yer verdi? Biraz destek gerekiyor."
YERLi-YABANCI FARK ETMEZ
Futbolda yabancı kuralının olumlu yönlerinin göz önünde bulundurulmasını isteyen Bakan Kılıç, "Verilen bir hak, zorunlu kullanılması gereken bir şey değildir. İsterseniz 11 yabancıyla sahaya çıkabilirsiniz, bu haktır. İlla ki 11'le çıkmanız mecbur değildir. 2 altyapıdan oyuncu olması şartı, yerli kaleci olması şartı, olumlu tarafları bence. İstiyoruz ki futbolcularımız yurt dışında top koştursunlar, bunu sağlamak için rekabet gerekiyor. İyi oynayan futbolcuyu yerli de yabancı da olsa teknik adam kadrosuna almaz" diye konuştu.
OLiMPiYAT STADI YENiLENiYOR
Olimpiyat Stadı'yla ilgili şikayetlere hak verdiğini de söyleyen Akif Çağatay Kılıç, "Olimpiyat Stadı bir futbol stadı olarak yapılmadı. Olimpiyat adaylığımızı değerlendirecek noktada farklı branşları içeren kompleks yapı olarak yapıldı. Stadın eksikleri var, uzaklığı, rüzgarla ilgili, yapıyla ilgili... Birçok eksikliği giderildi. Olimpiyat Stadı'nın etrafında da farklı tesisler var. Onları da bir elden geçireceğiz" dedi.
BAKAN KILIÇ'TAN SATIR BAŞLARI
"Türkiye'deki stadyum hamlesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan bir süreçtir. Şu anda dünyada bir tek ABD bizim önümüzde."
-"İllegal bahislerin terörü finanse eden tarafları var. Yakın zamanda göreceğiz ki bunlar çil yavrusu gibi dağılacaklar."
- "Olimpiyatlar konusunda 2020 çok farklı sonuçları koyacak ortaya 2024'e de çok daha farklı gideceğiz."
- "Türkiye'nin antrenör potansiyeli açısından daha iyi olması gerekiyor."
- "Kulüplerimizin amatör branşlara yaptıkları harcamalardan kesilen vergilerin alınmaması konusunda Maliye Bakanlığı ile fikir birliğine vardık."
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:57
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
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