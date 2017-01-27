Dünyanın en iyisiyiz

NTV ve NTV Spor'da yayınlananprogramındaçarpıcı açıklamalar yaptı. Kılıç, DoğuşMedya Spor Grup Başkanı'ınsunduğu programda, Sabah Gazetesi SporMüdürüHabertürk SporMüdürü, Hürriyet Spor Müdürüve Milliyet Spor Müdürüsorularını yanıtladı.Bakan Kılıç'ın açıklamaları şöyle:'nin açıkladığı gündüz maçlarıylailgili fikstür bilgileri geldi., futbolungün içerisine yayılmasını getiriyor.Gündüz maçlarına aileler, gençler de dahafazla gidebilecek. İyi bir ivme getirecektir.sorunları mali sıkıntılar.Gerçekleri görmemiz lazım. Bunları ortayakoymazsak çözüm bulamayız. Ötele, yarınbaşkası düşünsün ile yürümüyor.Uluslararası kuralları kendimizuygulamalıyız. Çözüm ancak budur.anda çıkan pozitif hava yönetimlere,taraftarlara, futbolculara, teknik adamlara,hepsine yansıyor. Hakemlerle ilgili seminerdeşunu gördük; bir takım hatalarolabiliyor.bunlar da hakemin işini zorlaştırıyor.hata yapabilir. Bugünsana, yarın başkasına olabilir. Önemli olankasıt olmaması.Hakemlerimizi desteklemeliyiz.Bunu geliştirirsek başka şeylerde elde edeceğiz. Futbolcu kardeşlerimizinde özeleştiri yapması lazım birazçok emek ve paraharcanıyor. Antalya'daki çalıştayın açılışkonuşmasında söylemiştim.Spor federasyonlarına verdiğimizmaddi destek bir yana, altyapı yatırımlarıyladünyada farklı ilerleyen bir ülkeyiz.Kılıç, doping konusuyla ilgili olarak ise "Biz dopingle mücadele konusunda iyi bir yoldayız. WADA'nın başkanı,diyorsa doğru yoldayız. Sıfır toleransı takip ettiğimizi muhattaplarımıza anlattık. Doping konusunda geri adım atmayacağız" dedi.Sporun gelişimi için medyadan destek isteyen Kılıç, şunları söyledi: "konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Medya görünürlüğü açısından baktığımızda karatede dünya şampiyonu'ı ne kadar gördük? Gençlik olimpiyatlarına, kürekteki tarihi başarıya medya ne kadar yer verdi? Biraz destek gerekiyor."Futboldayabancı kuralının olumlu yönlerinin göz önünde bulundurulmasını isteyen Bakan Kılıç, "Verilen bir hak, zorunlu kullanılması gereken bir şey değildir.İlla ki 11'le çıkmanız mecbur değildir. 2 altyapıdan oyuncu olması şartı, yerli kaleci olması şartı, olumlu tarafları bence. İstiyoruz ki futbolcularımız yurt dışında top koştursunlar, bunu sağlamak için rekabet gerekiyor. İyi oynayan futbolcuyu" diye konuştu.Olimpiyat Stadı'yla ilgili şikayetlere hak verdiğini de söyleyen"Olimpiyat Stadı bir futbol stadı olarak yapılmadı. Olimpiyat adaylığımızı değerlendirecek noktada farklı branşları içeren kompleks yapı olarak yapıldı. Stadın eksikleri var, uzaklığı, rüzgarla ilgili, yapıyla ilgili... Birçok eksikliği giderildi.'nın etrafında da farklı tesisler var. Onları da bir elden geçireceğiz" dedi."Türkiye'deki stadyum hamlesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan bir süreçtir. Şu anda dünyada bir tek ABD bizim önümüzde."-"İllegal bahislerin terörü finanse eden tarafları var. Yakın zamanda göreceğiz ki bunlar çil yavrusu gibi dağılacaklar."- "Olimpiyatlar konusunda 2020 çok farklı sonuçları koyacak ortaya 2024'e de çok daha farklı gideceğiz."- "Türkiye'nin antrenör potansiyeli açısından daha iyi olması gerekiyor."- "Kulüplerimizin amatör branşlara yaptıkları harcamalardan kesilen vergilerin alınmaması konusunda Maliye Bakanlığı ile fikir birliğine vardık."