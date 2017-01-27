Arda Turan'dan tokat gibi cevap

Instagram hesabından dün gece geç saatlerde açıklama yapan Arda Turan, inandığı doğruları her zaman söyleyeceğini vurgulayarak, "Ben bu ülkenin her bireyini; annem gibi, babam gibi, kardeşim gibi sevdim, sevmeye de devam edeceğim. Her eleştiriye tahammülüm var ama vatan sevgime, bayrağıma olan aşkıma yapılan hakarete tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.İşte Arda Turan'ın resmi instagram hesabından yaptığı o açıklama:









