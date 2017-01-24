Güçlü Türkiye için 'evet'
Türkiye, nisan ayında yapılacak referandumu beklerken eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.
Dilmen'in çağrı yaptığı Arda Turan da yayınladığını video ile 'evet' dedi. Arda'nın ardından Burak Yılmaz da kampanyaya destek oldu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.
Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.
Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.
Rıdvan Dilmen
@ArdaTuran pic.twitter.com/i8dfzFqY1Y
— Ridvan Dilmen (@RidvanDilmen07) 24 Ocak 2017
Arda Turan
@yilmazburak17 pic.twitter.com/LKOfWA3Ozx
— Arda Turan (@ArdaTuran) 24 Ocak 2017
Burak Yılmaz
@MuratBoz pic.twitter.com/erHxnrGSPh
— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 24 Ocak 2017
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:31
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Toplam 21
Yorum
tebrikike hangi kriterlere göre seçmişlerki bunu? shaktar gibi bir takım nasıl olmuşta listeye girememiş anlamadım.
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Toplam 43
Yorum
Bjk Bunlari dikkate almayin arkadaşlar yazdiklarina bakilirsa cocuk bunlar 10 yaşindaki bebeler yapar bunu
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Toplam 7
Yorum
Berkay Abiler sizce Tolgay Abi tatlı değil mi resimde? :)
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