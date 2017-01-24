 Güçlü Türkiye için 'evet' – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Güçlü Türkiye için 'evet'

    Güçlü Türkiye için 'evet'

    Türkiye, nisan ayında yapılacak referandumu beklerken eski futbolcu , Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.

    Dilmen'in çağrı yaptığı da yayınladığını video ile 'evet' dedi. Arda'nın ardından da kampanyaya destek oldu. Futbol yorumcusu , anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.

    Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.

    Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.


    Rıdvan Dilmen

    Arda Turan

    Burak Yılmaz

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:31
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