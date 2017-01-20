Bakan Kılıç, bir ilke imza attı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto 2. ve 3. Lig Başkanları ile Ankara'da bir araya geldi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ikinci ve üçüncü lig kulüplerinin başkanları bir Gençlik ve Spor Bakanı ile bir araya gelme fırsatı buldu. Toplantıda 2. Lig ve 3.Lig kulüplerinin sorunları ve geleceği konuşuldu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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