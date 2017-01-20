 Bakan Kılıç, bir ilke imza attı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Bakan Kılıç, bir ilke imza attı

    Bakan Kılıç, bir ilke imza attı
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto 2. ve 3. Lig Başkanları ile Ankara'da bir araya geldi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ikinci ve üçüncü lig kulüplerinin başkanları bir Gençlik ve Spor Bakanı ile bir araya gelme fırsatı buldu. Toplantıda 2. Lig ve 3.Lig kulüplerinin sorunları ve geleceği konuşuldu.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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