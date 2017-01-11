 Kahraman şehide Elazığ’dan destek – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Kahraman şehide Elazığ’dan destek

    Kahraman şehide Elazığ’dan destek
    İzmir'deki hain terör saldırısında hayatını hiçe sayarak gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'e memleketi Elazığ'dan anlamlı destek. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçı Elazığspor-Galatasaray karşılaşmasının bütün gelirlerinin şehit 'in ailesine veirlmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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