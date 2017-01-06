 Kahramanın oğlu futbolcu – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kahramanın oğlu futbolcu

    Kahramanın oğlu futbolcu

    İzmir'de dün gerçekleşen hain terör eyleminde gösterdiği kahramanlığın ardından şehit olan Polis 'in oğlunun TFF 1. Lig 'nun alt yapısında olduğu öğrenildi.

    Adliye saldırısını hayatı pahasına önleyerek bir kahramanlığa imza atan şehit Sekin'in, 'da futbol oynayan oğlunun bir maçını izlerken çekilmiş fotoğrafı yürek dağladı. Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen hain teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, canı pahasına girdiği çatışmada şehit olarak engelleyen şehidimiz Sekin'in oğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Galatasaraylı olduğu bilinen Kahraman Polisimiz'in şehit oğlu için "'in oğlu G.Saray alt yapısına alınsın" diye kampanya başlattı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kahramanın oğlu futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.