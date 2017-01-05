 ''Başarınız hainlere en iyi cevap'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Başarınız hainlere en iyi cevap''

    ''Başarınız hainlere en iyi cevap''

    , 11-18 Şubat'ta yapılacak 2017 Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne katılacak sporcularla bir araya geldi.

    Sporculara seslenen Bakan Kılıç, "Gerçekten önemli bir görev üstleniyorsunuz. Şu dönemlerde bunu sadece bir spor müsabakası olarak düşünmeyin. Ülkemizin huzuruna, birliğine yönelik bir takım olumsuz hareketler içerisinde olan hainler var. Bunlara karşı en güzel cevap; sizlerin ortaya koyacağı performans ve dik duruş olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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