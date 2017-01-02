Tüm kulüpler tepki gösterdi
Ortaköy’de yaşanan alçakça katliama karşı Süper Lig’den amatöre kadar kulüpler tek yürek oldu. Saldırı lanetlendi.
Fenerbahçe: Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.
Galatasaray: Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza yapılan alçakça ve insanlıktan nasibini almamış hain terör saldırısını kınıyoruz.
Beşiktaş: Hainlikte sınır tanımayan terör bu sefer sivil vatandaşlarımızı kalleş yöntemiyle hedef aldı. Hep birlikte terörü yeneceğiz.
Trabzonspor: Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'dan rahmet diliyoruz. Faillerine en ağır cevap verilecektir.
Gençlerbirliği: Yeni yıla girmenin heyecanını yaşadığımız ilk saatlerde yapılan silahlı saldırı sonrası 39 vatandaşımızı kaybettik. Masum insanları hedef alan saldırıyı kınıyoruz.
Medipol Başakşehir: Yeni yıla girmenin heyecanını eğlenerek yaşamak isteyen masum vatandaşlarımıza yönelik hainlikte sınır tanımayan saldırıyı kınıyoruz.
Galatasaray: Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza yapılan alçakça ve insanlıktan nasibini almamış hain terör saldırısını kınıyoruz.
Beşiktaş: Hainlikte sınır tanımayan terör bu sefer sivil vatandaşlarımızı kalleş yöntemiyle hedef aldı. Hep birlikte terörü yeneceğiz.
Trabzonspor: Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'dan rahmet diliyoruz. Faillerine en ağır cevap verilecektir.
Gençlerbirliği: Yeni yıla girmenin heyecanını yaşadığımız ilk saatlerde yapılan silahlı saldırı sonrası 39 vatandaşımızı kaybettik. Masum insanları hedef alan saldırıyı kınıyoruz.
Medipol Başakşehir: Yeni yıla girmenin heyecanını eğlenerek yaşamak isteyen masum vatandaşlarımıza yönelik hainlikte sınır tanımayan saldırıyı kınıyoruz.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Tüm kulüpler tepki gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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