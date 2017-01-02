 Tüm kulüpler tepki gösterdi – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tüm kulüpler tepki gösterdi

    Tüm kulüpler tepki gösterdi

    Ortaköy’de yaşanan alçakça katliama karşı Süper Lig’den amatöre kadar kulüpler tek yürek oldu. Saldırı lanetlendi.

    Fenerbahçe: Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

    Galatasaray: Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza yapılan alçakça ve insanlıktan nasibini almamış hain terör saldırısını kınıyoruz.

    Beşiktaş: Hainlikte sınır tanımayan terör bu sefer sivil vatandaşlarımızı kalleş yöntemiyle hedef aldı. Hep birlikte terörü yeneceğiz.

    Trabzonspor: Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'dan rahmet diliyoruz. Faillerine en ağır cevap verilecektir.

    Gençlerbirliği: Yeni yıla girmenin heyecanını yaşadığımız ilk saatlerde yapılan silahlı saldırı sonrası 39 vatandaşımızı kaybettik. Masum insanları hedef alan saldırıyı kınıyoruz.

    Medipol Başakşehir: Yeni yıla girmenin heyecanını eğlenerek yaşamak isteyen masum vatandaşlarımıza yönelik hainlikte sınır tanımayan saldırıyı kınıyoruz.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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