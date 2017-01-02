 Mehmet Topal karmaşası – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    karmaşası

    Mehmet Topal karmaşası
    Saldırı sırasında Fenerbahçeli 'ın da 'da olduğu dedikodusu sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı. Ancak oyuncunun yılbaşını Kartalkaya'da geçirdiği öğrenildi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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