‘Günahların en büyüğü’
Reina’da yılbaşı gecesi masum insanlara yapılan alçakça saldırı karşısında spor camiası da birleşti. Bursasporlu Faty haykırdı: “Sizler hiçbir merhameti hak etmiyorsunuz”
Türkiye'yi yeni yılın ilk saatlerindeyasa boğan saldırının ardından yerli yabancı birçok isim yayınladıkları mesajlarla yaşananları kınadı. Bursaspor'da forma giyen Ricardo Faty, İnstagram hesabından paylaştığı mesajla, Reina'da yaşanan hain saldırıya öfke kustu. İşte Faty'nin o sözleri: "Delirmişliğinizi meşrulaştırmak için bir gece kulübünü vuruyorsunuz. Kimsiniz ki siz insanların hayatını almaya kalkışıyorsunuz? Kimsiniz ki kimin yaşama hakkı olduğuna karar verebiliyorsunuz, yaşam tarzları ne olursa olsun? Kendinizi hakimlerin en büyüğü olan Allah'ın yerine koymak günahların en büyüğüdür. Ve siz hiçbir merhameti hak etmeyeceksiniz. Reina'daki ve dünyanın her yerindeki tüm masum kurbanlara rahmet dilerim"
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
‘Günahların en büyüğü’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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