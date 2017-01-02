Futbolcu Sefa Boydaş: Aklımıza bile gelmezdi
Son olarak Beylerbeyispor'da forma giyen Sefa Boydaş hain terör saldırısı sırasında yılbaşını geçirmek için Reina isimli mekandaydı. Sefa o dakikaları şöyle anlattı: "En kalabalık saatlerdi. Böyle bir olayı yaşamak aklımıza bile gelmezdi. İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı. Konuşabilecek durumda olanların ifadesi alındı."
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Futbolcu Sefa Boydaş: Aklımıza bile gelmezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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