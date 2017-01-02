F.Bahçeli Lavender mekana çok yakındı
Sporcuların eğlenmek için sık sık gittikleri Reina'da önceki gece yaşanan hain saldırıda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Jantel Lavender'in de olduğu iddia ediliyordu. Ancak Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ile birlikte Black isimli başka bir mekanda olduklarını, saldırıdan önce eve döndüklerini açıkladı. Onlarla birlikte olduğu söylenen AGÜ'den Chelsea Gray'in ise Prag'da olduğu ortaya çıktı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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