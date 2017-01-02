F.Bahçeli Lavender mekana çok yakındı

Sporcuların eğlenmek için sık sık gittikleri Reina'da önceki gece yaşanan hain saldırıda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Jantel Lavender'in de olduğu iddia ediliyordu. Ancak Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ile birlikte Black isimli başka bir mekanda olduklarını, saldırıdan önce eve döndüklerini açıkladı. Onlarla birlikte olduğu söylenen AGÜ'den Chelsea Gray'in ise Prag'da olduğu ortaya çıktı.