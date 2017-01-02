Daye son anda karar değiştirdi
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Austin Daye, Reina'da yaşanan saldırıyı kınarken buraya gitmekten son anda vazgeçtiğini de belirtti. ABD'li basketbolcu yılbaşı yemeğini Reina'da yemeği düşündüğünü ancak ardından karar değiştirdiğini kaydetti.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Daye son anda karar değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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