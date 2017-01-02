 Daye son anda karar değiştirdi – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Daye son anda karar değiştirdi

    Daye son anda karar değiştirdi
    Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı , 'da yaşanan saldırıyı kınarken buraya gitmekten son anda vazgeçtiğini de belirtti. ABD'li basketbolcu yılbaşı yemeğini Reina'da yemeği düşündüğünü ancak ardından karar değiştirdiğini kaydetti.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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