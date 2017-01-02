 Barça’dan mesaj var – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Barça’dan mesaj var

    Barça’dan mesaj var
    Ortaköy'deki gözde eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırı dünyada da geniş yankı buldu. Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ve İtalya'nın İnter kulüpleri de Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek başsağlığı dilediler.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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