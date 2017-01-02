 20 gün önce kurtulmuştu – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    20 gün önce kurtulmuştu

    20 gün önce kurtulmuştu
    Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena'nın yanındaki patlamadan son anda kurtulduğu öğrenildi. Vodafone Arena'da özel güvenlik olarak çalışan Çakmak yılbaşı akşamı yaşamını yitirdi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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