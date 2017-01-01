İşte Milli Piyango sonuçları...
Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği yılbaşı özel çekilişinde bu sene büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Şanslı iller İstanbul ve Antalya oldu. Milli Piyango sonuçları ve amorti çıkan rakamlar hepsi burada...
Milyonlarca kişinin umudu olan yılbaşı özel çekilişinde büyük bir merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda başlayan 31 Aralık 2016 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde ikramiye kazanan numaralar yılın son saatlerinde belli oldu.
Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, 23.40'da sahiplerini buldu. Dev ikramiye "2796288" nolu çeyrek biletlere isabet etti. İkramiye kazanan biletlerin İstanbul ve Antalya'da satıldığı açıklandı.
100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR
3044608, 2948808, 6579442
500 BİN LİRA İSABET EDEN NUMARA
2566180.
1 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
6835248.
2 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
8932892.
5 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
9066659.
10 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
0550921.
60 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARA
2796288.
AMORTİ NUMARALARI
0, 5.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
İşte Milli Piyango sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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