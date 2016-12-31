 Bakan incelemede – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Bakan incelemede

    Bakan incelemede
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tüm spor branşlarındaki tesisleri bir bir denetliyor. Bakan Kılıç dün de Samsun'daki bowling ve buz pistinde incelemelerde bulundu. Kılıç "Samsun şehrimize önemli tesisler kazandırıyoruz. Bunların devamı da gelecek. Halkımızla birlikte başarıyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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