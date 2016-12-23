Serdar tamam Popov sırada
Başkan Usta, uzun zamandır peşinde oldukları Popov ve Serdar Taşçı için dün Rusya’ya çıkarma yaptı. 29 yaşındaki stoper tamam, Bulgar orta sahada da küçük detaylar kaldı
Rus ekibi ile şu ana kadar 53 maça çıkan ve 3 gol atan 1.86 boyundaki savunmacı, büyük bir aksilik çıkmazsa devre arasında bordo-mavili formayı giyecek. Bir dönem Gaziantepspor'da da forma giyen bu sezon 14 maçta 2 gol atıp, 2 de asist yapan Popov'da da çok olumlu gelişmeler var. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Usta'nın Rus kulübü yetkilileri ile bugün bir kez daha görüşeceği ve Popov'un da işini bitireceği belirtiliyor.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:47
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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