Yılın Oscarlarını Fotomaç ve A Spor topladı
Fotomaç yine ‘Yılın Spor Gazetesi’ ödülü ile kürsüye çıkarken; ‘Yılın Spor Kanalı’ ödülü ise A Spor’a verildi. Fotomaç’tan Sinan Vardar’ın ‘Yılın Spor Yazarı’ ödülünü aldığı gecede A Spor’dan ‘Takım Oyunu’ en iyi spor programı seçilirken; A Spor ve A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen de ‘Yılın Televizyoncusu’ ödülünü aldı.
VARDAR'DAN ANLAMLI JEST
Yılın Spor Yazarı ödülünü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in elinden alan Sinan Vardar ödülü tüm şehitler adına aldığını açıkladı.
A SPOR'UN "TAKIM OYUNU" ZİRVEDE
Serkan Korkmaz yönetimindeki 'Takım Oyunu' ekibi Erman Toroğlu, Evren Turhan ve Alp Pehlivan'a ödülü ünlü komedyen Yavuz Seçkin verdi. Diğer bütün ödüllerde olduğu gibi şehitler yine unutulmadı.
YILIN ÖDÜLÜ A SPOR'A
Vatan Şaşmaz, Haluk Çimen'in "Yılın televizyoncusu" ödülünü Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Müdürü Fecir Alptekin'e verdi.
FOTOMAÇ VE A SPOR'A VERİLEN BASIN ÖDÜLLERİ:
-Yılın Spor Gazetesi - Fotomaç Gazetesi
-Yılın Spor Yazarı - Sinan Vardar / Fotomaç Gazetesi
-Yılın Spor Yazarı ve Televizyon Yorumcusu - Erman Toroğlu / Fotomaç, A Spor
-Yılın Televizyoncusu - Haluk Çimen / A Haber ve A Spor Genel Müdürü
-Yılın Spor Kanalı - A Spor
-Yılın Spor Programı - Takım Oyunu / A Spor
-Yılın Spor Yorumcusu - Alp Pehlivan / A Spor
GECENİN MİMARI NEDİM DELİBAŞ
15. Uluslararası Türkiye Spor Ödülleri'nde tam 43 dalda ödül verildi. Bu dev organizasyonu düzenleyen Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Şehitlere Saygı Gecesi'nde ödül alan spor adamlarını, spor medyası temsilcilerini ve sporcuları tebrik ediyoruz" dedi. Yılın Kadın Sporcusu ödülünü kazanan Kübra Dağlı'ya ödülünü Nedim Delibaş verdi.
İŞTE 15. TÜRKİYE SPOR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR:
1- Yılın Spor Adamı Özel Ödülü - Göksel Gümüşdağ - Kulüpler Birliği ve Başakşehirspor Kulüp Başkanı
2- Yılın Erkek Sporcusu - Taha Akgül
3- Yılın Kadın Sporcusu - Kübra Dağlı
4- Yılın Federasyonu - Basketbol Federasyonu
5- Yılın Spor Kulübü - Beşiktaş
6- Yılın Teknik Direktörü - Şenol Güneş - Beşiktaş
7- Yılın Hakemi - Cüneyt Çakır - FIFA Kokartlı Hakem
8- Altın Ayakkabı Özel Ödülü - Emre Belözoğlu Başakşehirspor
9- Yılın Erkek Basketbolcusu - Cedi Osman - Efes Pilsen
10- Yılın Kadın Basketbolcusu - Mehtap Karacabilen - Beşiktaş J.K
M.Yılmaz ŞENOL
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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