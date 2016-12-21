 Yılın Oscarlarını Fotomaç ve A Spor topladı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Yılın Oscarlarını Fotomaç ve A Spor topladı

    Yılın Oscarlarını Fotomaç ve A Spor topladı

    Fotomaç yine ‘Yılın Spor Gazetesi’ ödülü ile kürsüye çıkarken; ‘Yılın Spor Kanalı’ ödülü ise A Spor’a verildi. Fotomaç’tan Sinan Vardar’ın ‘Yılın Spor Yazarı’ ödülünü aldığı gecede A Spor’dan ‘Takım Oyunu’ en iyi spor programı seçilirken; A Spor ve A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen de ‘Yılın Televizyoncusu’ ödülünü aldı.

    , İstanbul'da görkemli bir organizasyonla önceki gece sahiplerini buldu. Son günlerde yaşanan hain terör saldırıları nedeniyle ödül töreninin ve gala gecesinin ismi "Şehitlere Saygı Gecesi" olarak değiştirildi. Gecede teröre lanet yağdırılırken, barış ve dostluk mesajları verildi. Gala gecesine spor camiasından pek çok ünlü isim katıldı. Yılın erkek sporcusu Taha Akgül, kadın sporcusu ise Kübra Dağlı seçilirken, yılın kulübü de Beşiktaş olarak seçildi. 'Yılın Teknik Direktörü' ödülünü Şenol Güneş aldı. 'Altın Ayakkabı' Özel Ödülü Başakşehir'in futbolcusu Emre Belözoğlu'na verilirken, 'Yılın Spor Adamı Özel Ödülü'nü ise Kulüpler Birliği ve Başakşehirspor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ aldı.



    VARDAR'DAN ANLAMLI JEST
    Yılın Spor Yazarı ödülünü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in elinden alan Sinan Vardar ödülü tüm şehitler adına aldığını açıkladı.



    A SPOR'UN "TAKIM OYUNU" ZİRVEDE
    Serkan Korkmaz yönetimindeki 'Takım Oyunu' ekibi Erman Toroğlu, Evren Turhan ve Alp Pehlivan'a ödülü ünlü komedyen Yavuz Seçkin verdi. Diğer bütün ödüllerde olduğu gibi şehitler yine unutulmadı.



    YILIN ÖDÜLÜ A SPOR'A
    Vatan Şaşmaz, Haluk Çimen'in "Yılın televizyoncusu" ödülünü Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Müdürü Fecir Alptekin'e verdi.

    FOTOMAÇ VE A SPOR'A VERİLEN BASIN ÖDÜLLERİ:
    -Yılın Spor Gazetesi - Fotomaç Gazetesi
    -Yılın Spor Yazarı - Sinan Vardar / Fotomaç Gazetesi
    -Yılın Spor Yazarı ve Televizyon Yorumcusu - Erman Toroğlu / Fotomaç, A Spor
    -Yılın Televizyoncusu - Haluk Çimen / A Haber ve A Spor Genel Müdürü
    -Yılın Spor Kanalı - A Spor
    -Yılın Spor Programı - Takım Oyunu / A Spor
    -Yılın Spor Yorumcusu - Alp Pehlivan / A Spor



    GECENİN MİMARI NEDİM DELİBAŞ
    15. Uluslararası Türkiye Spor Ödülleri'nde tam 43 dalda ödül verildi. Bu dev organizasyonu düzenleyen Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Şehitlere Saygı Gecesi'nde ödül alan spor adamlarını, spor medyası temsilcilerini ve sporcuları tebrik ediyoruz" dedi. Yılın Kadın Sporcusu ödülünü kazanan Kübra Dağlı'ya ödülünü Nedim Delibaş verdi.

    İŞTE 15. TÜRKİYE SPOR ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR:
    1- Yılın Spor Adamı Özel Ödülü - Göksel Gümüşdağ - Kulüpler Birliği ve Başakşehirspor Kulüp Başkanı
    2- Yılın Erkek Sporcusu - Taha Akgül
    3- Yılın Kadın Sporcusu - Kübra Dağlı
    4- Yılın Federasyonu - Basketbol Federasyonu
    5- Yılın Spor Kulübü - Beşiktaş
    6- Yılın Teknik Direktörü - Şenol Güneş - Beşiktaş
    7- Yılın Hakemi - Cüneyt Çakır - FIFA Kokartlı Hakem
    8- Altın Ayakkabı Özel Ödülü - Emre Belözoğlu Başakşehirspor
    9- Yılın Erkek Basketbolcusu - Cedi Osman - Efes Pilsen
    10- Yılın Kadın Basketbolcusu - Mehtap Karacabilen - Beşiktaş J.K

    M.Yılmaz ŞENOL
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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