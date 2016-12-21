Dünya yıldızları teröre karşı sahada
Süper Lig’de forma giyen yerli ve yabancı yıldızlar, perşembe günü Vodafone Arena’da sahaya çıkacak. Geliri şehit ailelerine gidecek organizasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak...
Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği, BJK Vodafone Arena'da 22 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak olan "Yıldızlar Karması" dayanışma maçında forma giyecek yerli ve yabancı futbolcular ile görev yapacak teknik adamlar belli oldu.
Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.
"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle:
Oyuncular: Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor) Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor) Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor) Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) Adriano, Fabri, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) Harun Tekin (Bursaspor) Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe) Wesley Sneijder, Selçuk İnan (Galatasaray) Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Heroling Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) Umut Bulut (Kayserispor) Vukoviç, Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor) Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor) Onur Kıvrak, Mehmet Ekici (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Beijing Guoan)
Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediye), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantespor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Todor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor)
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
- Franco’dan 450 bin euro
Toplam 1
Yorum
44istanbul Her youncudan verim almak veya para kazanmak zor. Zararin neresinden dönersen kardir! En cabuk sekilde Abubakardan da kurtulmamiz lazim. Cok cok masrafli. Paranin 10da birini altyapidan bir yetenege versen, daha verimli olurdu bu takimda. 2 gol saka gibi. Toraman, Sivok, gibi defans oyuncularimiz bile daha cok gol atiyorlardi. Abubakar kalacaksa, orta sahaya Olcayin yerine alinsin, Abubakar cok güclü ve cok calisiyor. Forvet olarak Talisca oynasin, oyuncu gecme teknigi be bitirici özelikleri cok daha iyi. Bence böyle daha verimli olur.
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 6
Yorum
44istanbul Az ücrete oynuyor ise, simdilik iyi bir YEDEK sayilir. Ama kesinlikle bir ALTERNATIF degildir. Fabri fena bir kaleci degil ama orta vadeli cok iyi bir kaleciye ihtiyacimiz var. Orta vadeli yedek olarak genc Utku Yuvakurani kazanmak lazim. Yoksa böyle gencleri almanin anlami yok.
- Niasse dünden razı
Toplam 5
Yorum
Ferhat Gs bunu elinden kacirmamali
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