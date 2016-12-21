Bu maça herkes davetli
“İmkanı olan herkesi bu özel ve önemli karşılaşmaya bekliyoruz. Gelenlerden memnuniyet duyarız.
EMANETLERİNİ KORUYACAĞIZ
Şehitlerin emanetlerinin korunması gerektiğinin de altını çizen Terim, "Bilinçli bir şekilde bu acıyı onurla sırtlayıp, elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Teröre inat, daha çok birlik ve beraberlik, acıları tedavi için daha çok sevgi için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının koordinesinde gerçekleşecek organizasyon aracılığıyla bu vatanı korumak adına şehit olanların emaneti olan ailelerinin yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak desteği hep birlikte sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin, duruşlarının yanında daha fazla olmalıyız" sözlerini sarfetti.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
- Eto’o heyecanı
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Tekrar Maçlara Gitme Sebebim olur eğer Eto Gelirse
- Tunay Torun'dan şampiyonluk yorumu
Toplam 1
Yorum
:))) YA HE HE ARTIST HE INSALLAH butun maclarda ayni performansi gosterirsin
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
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