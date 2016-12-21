 Bu maça herkes davetli – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Bu maça herkes davetli

    Bu maça herkes davetli

    “İmkanı olan herkesi bu özel ve önemli karşılaşmaya bekliyoruz. Gelenlerden memnuniyet duyarız.

    , yardım maçıyla ilgili bilgiler verirken, hainleri de hedef aldı. Süper Lig takımlarından en az birer yerli ve yabancı futbolcunun karşılaşmaya davet edileceğini belirten Terim, "İstanbul takımlarından daha fazla oyuncu da alabiliriz. Lig maçları bu organizasyondan etkilenmeyecek. Fikstür de aksamayacak. Kadro dışı kalan oyuncular da olabilir. Hiçbir teknik direktöre mecbur kılmadık. Gelenlerden memnuniyet duyarız. Türkiye'deki herkes bu maça davetlidir. Arda, Burak, Hakan Çalhanoğlu, Gökhan Töre de imkanları varsa gelebilir. İnadına barış, inadına sevgi ortamına gidiyoruz" dedi.

    EMANETLERİNİ KORUYACAĞIZ
    Şehitlerin emanetlerinin korunması gerektiğinin de altını çizen Terim, "Bilinçli bir şekilde bu acıyı onurla sırtlayıp, elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Teröre inat, daha çok birlik ve beraberlik, acıları tedavi için daha çok sevgi için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının koordinesinde gerçekleşecek organizasyon aracılığıyla bu vatanı korumak adına şehit olanların emaneti olan ailelerinin yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak desteği hep birlikte sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinin, duruşlarının yanında daha fazla olmalıyız" sözlerini sarfetti.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:07
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