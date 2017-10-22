Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 9. haftasında dün Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan başkent temsilcisi, yenilenme antrenmanıyla kupa hazırlıklarının startını verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı forma giyen futbolcular koşuyla günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda 2'ye 2 ve teke tek çift kale maç oynadı. Antrenman, eğlenceli gol oyunuyla sona erdi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:00
-
Hem kilit hem çilingir
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 önde jansen fernandoya pres yaparsa ozan ve josef belhandaya top yapmasına izin vermezse maçı rahat alırız biz ailece rahatız
-
Bongonda tepkili
Toplam 4
Yorum
TS 69 Bence rodega ve bongonda bu takımda oynaması gereken 2 futbolcu oynadıkça ritim kazanacaklar her geçen hafta daha iyi olacaklardır
-
Denayer sürprizi
Toplam 7
Yorum
N0_Name Lato=Hakan Balta gibi sanki. Linnes'i orda oynat. Defansta da Denayer bana göre Serdar'dan daha iyi onu Maicon'nun yanında oynatmalı.
Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.