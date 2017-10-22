 Gençlerbirliği'nde kupa mesaisi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    'nde kupa mesaisi

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    , Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü sahasında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Süper Lig'in 9. haftasında dün Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan başkent temsilcisi, yenilenme antrenmanıyla kupa hazırlıklarının startını verdi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı forma giyen futbolcular koşuyla günü tamamladı.

    Diğer futbolcular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda 2'ye 2 ve teke tek çift kale maç oynadı. Antrenman, eğlenceli gol oyunuyla sona erdi.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:00
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