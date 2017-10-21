 Gençler’de kriz kapıda – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Gençler’de kriz kapıda

    Gençler’de kriz kapıda
    G.BİRLİĞİ'NDE bir süre önce istifa eden yöneticiler Hakan Kaynar, Arda Çakmak, Sinan Gürsoy ve Hıfzı Kuruşa yeterli imzaya ulaştılar ve olağanüstü kongre için imzaları kulübe teslim ettiler. Bin 550 kongre üyesi olan Başkent ekibinde 320 üyeden fazlası olağanüstü genel kurul için imza verdi. İstifacı yöneticiler; genel kurula götürecek imza sayısına ulaşıldığını yaptıkları yazılı bir açıklamayla duyurdular.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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