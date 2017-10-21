Gençler’de kriz kapıda
G.BİRLİĞİ'NDE bir süre önce istifa eden yöneticiler Hakan Kaynar, Arda Çakmak, Sinan Gürsoy ve Hıfzı Kuruşa yeterli imzaya ulaştılar ve olağanüstü kongre için imzaları kulübe teslim ettiler. Bin 550 kongre üyesi olan Başkent ekibinde 320 üyeden fazlası olağanüstü genel kurul için imza verdi. İstifacı yöneticiler; genel kurula götürecek imza sayısına ulaşıldığını yaptıkları yazılı bir açıklamayla duyurdular.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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