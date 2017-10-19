 G.Birliği’nde keyifler yerinde – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    G.Birliği’nde keyifler yerinde

    G.Birliği’nde keyifler yerinde
    BÜYÜK bir sürpriz yaparak şampiyon Beşiktaş'ı yenen Gençlerbirliği, kendisi gibi haftayı 6-1'lik flaş Trabzon galibiyetiyle kapatan Akhisar'la yapacağı maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Neşeli ortamda geçen antrenmanın bir bölümünde futbolcuların top kapma oyunu, eğlenceli görüntülere sahne oldu.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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