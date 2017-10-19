G.Birliği’nde keyifler yerinde

BÜYÜK bir sürpriz yaparak şampiyon Beşiktaş'ı yenen Gençlerbirliği, kendisi gibi haftayı 6-1'lik flaş Trabzon galibiyetiyle kapatan Akhisar'la yapacağı maçın hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Neşeli ortamda geçen antrenmanın bir bölümünde futbolcuların top kapma oyunu, eğlenceli görüntülere sahne oldu.