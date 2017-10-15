 Gençler ara vermedi – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Gençler ara vermedi

    Gençler ara vermedi
    HAFTAYI Beşiktaş galibiyetiyle tamamlayan Gençlerbirliği'nde yüzler gülüyor. Maçta oynayanlar dünkü idmanda koşu yaptı. Diğer futbolcular dar alanda pas ve çift kale maç oynadı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:44
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