 Cavcav kutladı – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Cavcav kutladı

    Cavcav kutladı
    G.Birliği Başkanı , 2-1 galip geldikleri Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele verince başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi. Cavcav, "Tüm oyuncularımı tek tek gönülden ve içten kutluyorum. Bu kulüpte yanlış yapılmıyor. Yapılan tüm işler doğrudur" dedi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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