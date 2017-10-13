 Vedat Muriç ilk golünü Beşiktaş'a attı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Vedat Muriç ilk golünü Beşiktaş'a attı

    Vedat Muriç ilk golünü Beşiktaş'a attı

    Gençlerbirliği'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi bu sezon ligde ilk golünü Beşiktaş'a karşı attı.

    Vedat Muriqi bu sezon süper ligde çıktığı 5 maçta golle tanışamamıştı. Kosovalı forvetin Beşiktaş karşısında çektiği ilk isabetli şut gol oldu.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:19
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