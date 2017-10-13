Vedat Muriç ilk golünü Beşiktaş'a attı
Gençlerbirliği'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi bu sezon ligde ilk golünü Beşiktaş'a karşı attı.
Vedat Muriqi bu sezon süper ligde çıktığı 5 maçta golle tanışamamıştı. Kosovalı forvetin Beşiktaş karşısında çektiği ilk isabetli şut gol oldu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:19
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Toplam 5
Yorum
Aslan SISIRIN BAKALIM U17'YI BIRKAC AYDA NE HALE GETIRDIK
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Gençlerbirliği - Beşiktaş (CANLI)
Toplam 4
Yorum
thebarbaros gençlerbirliiği bu maçı alır, yarın galatasaray kazanır ve beşiktaş böylece ligin başında lige havlu atar... gençlerbirliği canavar gibi
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Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ he canım he 2 yıldır oynadıgınız futbol ortada muslera olmaa aradaki puan farkı 13 değil 33 olurdu sadece boş konuşuyorsun !
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