 Beşiktaş’ı koşarak yıkacaklar – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Beşiktaş’ı koşarak yıkacaklar

    Beşiktaş’ı koşarak yıkacaklar
    G.Birliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş stratejisini belirledi. Bakkal, "Koşu mesafemiz yükseldi. Galibiyetin bizi nerelere getireceğinin farkındayız. Beni mutlu eden; geldiğimden beri performansın yükselmesi. İnşallah da karşılığını alırız" dedi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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