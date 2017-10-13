Beşiktaş’ı koşarak yıkacaklar
G.Birliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş stratejisini belirledi. Bakkal, "Koşu mesafemiz yükseldi. Galibiyetin bizi nerelere getireceğinin farkındayız. Beni mutlu eden; geldiğimden beri performansın yükselmesi. İnşallah da karşılığını alırız" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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Toplam 3
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TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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