Beşiktaş’ı koşarak yıkacaklar

G.Birliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş stratejisini belirledi. Bakkal, "Koşu mesafemiz yükseldi. Galibiyetin bizi nerelere getireceğinin farkındayız. Beni mutlu eden; geldiğimden beri performansın yükselmesi. İnşallah da karşılığını alırız" dedi.