 Gençler’de Halil İbrahim şoku – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Gençler’de Halil İbrahim şoku

    Gençler’de Halil İbrahim şoku
    GENÇLERBİRLİĞİ'nde önceki günkü antrenman dizine aldığı darbeyle sakatlanan 24 yaşındaki sol bek Halil İbrahim Pehlivan'ın yaklaşık 2.5-3 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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