Bakkal’ın Beşiktaş hesabı

G.BİRLİĞİ'NDE Teknik Direktör Mesut Bakkal, Ankara'daki Beşiktaş maçı için iddialı konuştu. Bakkal, "Başakşehir maçında bana 'beraberlik' deseler, 'razıyım' derdim ama yendik. Beşiktaş önde ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor" diye konuştu.