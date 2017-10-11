 Bakkal’ın Beşiktaş hesabı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Bakkal’ın Beşiktaş hesabı

    Bakkal’ın Beşiktaş hesabı
    G.BİRLİĞİ'NDE Teknik Direktör Mesut Bakkal, Ankara'daki Beşiktaş maçı için iddialı konuştu. Bakkal, "Başakşehir maçında bana 'beraberlik' deseler, 'razıyım' derdim ama yendik. Beşiktaş önde ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor" diye konuştu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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