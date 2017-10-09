"Kaybettiğimizde güldüler kazandığımızda üzüldüler"

G.BİRLİĞİ Başkanı Murat Cavcav, yönetimden istifa eden 5 yöneticiye ateş püskürdü. Cavcav, "Ne antrenmana geldiler ne de maçlara, toplantılarda da ağızlarını bıçak açmadı. Kaybettiğimiz maçta yüzleri güldü, kazandığımızda üzüldüler. Son olarak da yönetim kurulunu devirmeye çalıştılar. Kurul üyelerini ayartmaya çalışmaları bardağı taşıran son damla oldu" dedi.