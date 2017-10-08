''BEN İLHAN CAVCAV'IN OĞLUYUM!''

Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından başkan seçildiği genel kurulda oluşturduğu yönetimden 5 ismin istifa etmesi, kırmızı-siyahlı takımın son durumu ve kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlhan Cavcav'ın vefatından sonra yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu listesine mümkün olduğunca babasının son çalıştığı kişileri aldığını ifade eden Murat Cavcav, "Babamın bunlardan bazıları hakkındaki düşüncelerini, onlarla geçmişte yaşadıklarını bilsem de istikrarı sağlamak adına bunu yaptım. Şimdi istifa eden arkadaşların bazıları yönetime girebilmek için zamanında çok ricacı oldular. Bu istifacı arkadaşların çoğundan daha sonraki süreçte herhangi bir randıman alamadım. Ne antrenmana doğru düzgün geldiler ne de maçlara, katıldıkları toplantılarda da ağızlarını bıçak açmadı. Arada bir teşrif ediyordu beyfendiler. Kulübü geliştirmek adına sundukları tek bir öneri ve fikir yok. Yaptıkları tek şey dedikodu." diye konuştu.

İstifa eden isimlerin bazılarının zamanla, yönetim kurulu içerisinde gruplaşmaya teşebbüs ettiğini, kulis ve dedikodu yaparak gerginliğe sebep olduklarını dile getiren Cavcav, "İnanın, kaybettiğimiz maçta yüzleri güldü kazandığımızda üzüldüler. Son olarak da üyesi oldukları yönetim kurulunu devirmeye çalıştılar. Kurul üyelerini ayartmaya çalışmaları bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.

Muhalefet etmeye herkesin hakkı olduğunu ancak istifa etmeden üyesi oldukları yönetim kurulunu devirmeye kalkışmalarının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan kulüp başkanı Cavcav, şöyle devam etti:

"Verirsin istifanı, istediğin gibi muhalefet edersin. Ama bunlar içten içe kemirmeye çalıştılar. Bazılarını yanıma çağırdım ve istifalarını istedim. Çeşitli bahanelerle istifa etmediler. Bunun üzerine de bu arkadaşların görevlerine son verilmesi hususunun yönetim kurulunda oylamaya sunulmasının doğru olacağını düşündük ve kendilerini de toplantıya çağırdık. Hemen araya bazı aracılar koydular, onlar vasıtasıyla özür dilediler, 'yanlış yaptık başkan affetsin' dediler. Böyle bir ihanetin affı mümkün müdür? Sonuç alamayınca da bir gün önce sanki kendi kararlarıyla istifa ediyorlarmış gibi saçma sapan bir basın açıklamasıyla istifalarını duyurdular. Bu söylediklerimden sayın Şahin Kartal'ı ayrı tutuyorum, ayrı tutmak istiyorum, çünkü o zaten istediğimizde istifasını vermişti."

İstifa dilekçelerinin hala kulübe ulaşmadığını kaydeden Cavcav, "Bu isimler bir süre önce birbirleri hakkında da çok ciddi ithamlarda bulunuyorlardı. Neden istifa açıklamasında yer alan hususların onda birini bir kez bile yüzüme söylemediler? Takımın istenen sonuçları almadığı bir dönemde destek olmak yerine, kargaşa çıkardıklarına göre akıllarındaki plan acaba ne?" yorumunu yaptı.



"OYNANAN OYUN BÜYÜK"

Murat Cavcav, kulüp üzerinde "büyük oyunlar oynandığını" iddia ederek, "Kulüp üzerinde oynanmak istenen oyun büyüktür. Başkanlık koltuğuna oturmak için, daha farklı menfaatler için veya kulübün istikrarını bozmak için kulübümüze zarar verme çabası içerisine giren kişiler ortaya çıkabilir." uyarısında bulundu.

Taraftarın tamamının kendisini desteklememesinin doğal olduğunu anlatan Cavcav, "Burada konu, şahıslar ya da beni desteklemeyen taraftarlarımız değil, aldığımız duyumlara göre yönlendirilmiş başka kişilerdir." dedi.

Cavcav, 35 yıldır kırmızı-siyahlı kulübün içinde yer aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neler gördüm, neler geçirdim… Entrikalar, yalanlar, aldatmacalar, ikiyüzlülükler… İstesek de istemesek de dünya böyle dönüyor ama önemli olan ne yaşanırsa yaşansın insanın kendi onurunu, saygınlığını ve seviyesini koruyabilmesidir. Bu süreçte öyle insan manzaraları gördüm ki bazı arkadaşların kendilerini düşürdükleri duruma son derece üzüldüm. Yaptıklarını da istifalarını da konuşmaya değer bulmuyordum fakat gerçek dışı, dürüstlükten yoksun, maksatlı açıklamalarına sessiz kalmazdım. Çünkü Gençlerbirliği benim temel değerlerimdendir, özümdür, ailemdir, onurumdur, gururumdur. Bazıları gibi belli amaçlar için sonradan Gençlerbirliği'ne gönül vermedim, öyle doğdum, öyle yaşadım. "



"HESAP SORACAĞIM"

Murat Cavcav, istifa eden üyelerin yaptıkları açıklamada yer alan kendisinin taraftara yönelik "sinek" ve "mide bulandırıcı" ifadelerini kullandığı yönündeki iddiaların yer aldığı sözleri yargıya taşıyacağını söyledi.

Kırmızı-siyahlı taraftarlara kötü bir söz söylemesinin mümkün olmadığının altını çizen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı, şunları kaydetti:

"Ferdi olduğum aileye, kardeşlerime ancak sevgi ve saygı içeren cümleler kurabilirim. Taraftarımıza hakaret ettiğimi, onlar için 'sinek' ve 'mide bulandırıcı' dediğimi söylemiş içlerinden biri. Bu olay elbette böyle kalmayacak, yargıya intikal ettireceğim, hukuk kuralları içerisinde hesabını soracağım. Böyle yalan, böyle iftira olur mu. Bu iftirayı atarken kendi basın açıklamanı da mı unuttun be adam. Bana iftira atan zatın kendisi açık açık bunu basına söylüyor. 'Başka gündemlerin peşinde bağırıp çağıranlar olabilir. Bir sezonluğuna tribünde görevlendirilmiş yabancı sesler olabilir. Centilmen taraftarlardan iyi niyetli sitemlerini başkalarının planlı dalaverelerine kurban etmemelerini rica ediyoruz' diyor. Ben ise onun 'yabancı ses' diye tabir ettiklerinin Gençlerbirliği taraftarı olduklarına inanmadığımı söylemişim. 'Alaycı tezahürat yapanların sayısı belli ancak sinek de küçüktür ama mide bulandırır' demişim. Yani o zatın tabiriyle bu "yabancı seslerin" sayılarının az olmasına rağmen rahatsızlık verdiklerini ifade etmişim. Aynı kişilerden bahsediyoruz. Şimdi bu nasıl bir iftira? Neyin hırsı, hangi planın parçası? Hadi bana ihanet ettin, kendine de ihanet ediyorsun."

Taraftarla arasında husumet oluşturulmak istendiğini dile getiren Cavcav, "Planları başka, amaçlarını gerçekleştirmek için de beni ve kulübümüzü yıpratmaya çalışıyorlar. Yapamazlar, yapamayacaklar. Benim adım Murat Cavcav'sa, damarlarımda babamın kanı akıyorsa bu işi burada bırakmayacağım, bunun hesabını soracağım. Hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını bana ve taraftarlarımıza tek tek verecekler. Çürüyen değil ama bu olay ile çürütülmek istenen değerlerimizin olduğunu gördük. Biz bu değerleri benimsedik ve sonuna kadar sahip çıkacağız. Kulübümüzü kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz, kirli elleri temizleyeceğiz." şeklinde konuştu.



"BABAMIN ADINI AĞZINIZA ALMAYIN"

Murat Cavcav, karışıklık ve huzursuzluk çıkarmaya çalışan kişilere, "Sakın bir daha babamın adını o ağızlarınıza almayın." şekinde uyarıda bulundu.

İlhan Cavcav'ın gözü gibi baktığı, ömrünü verdiği kırmızı-siyahlı kulübe zarar verme teşebbüsüne girenlerin prim yapmak için de onursal başkanın adını ağızlarından düşürmediğini aktaran Murat Cavcav, "Merak etmeyin, o herkesin ne olduğunu bilirdi. Yine de böylesini o da beklemezdi sizden. Ama siz de şunu çok iyi bilin, kulübe zarar verebilecek her teşebbüsünüzde karşınızda beni bulacaksınız. Tıpkı babam gibi tüm gücümle savaşacağım. Camiamıza sesleniyorum, oynanmak istenen oyun açıkladığım üzere iftiralarla, yalanlarla doludur, kirlidir. Müsamaha gösterildiği taktirde, kulübümüz aleyhine oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Biz bir aileyiz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Kulübümüz için omuz omuza mücadele günüdür." sözlerini kullandı.



"ELBETTE ÖZELEŞTİRİ YAPIYORUZ"

Yetenekli oyunculardan oluşan genç bir takım kurulduğunu ancak sezona iyi başlayamaklarını dile getiren Cavcav, "Bunu teknik direktörümüz Mesut Bakkal da söylüyor. Evet taraftarımızın yüzünü henüz güldüremedik. Elbette özeleştiri yapıyoruz. Demek ki bazı şeyleri daha çok geliştirmemiz, ilerletmemiz lazım. İnanıyorum ve görüyorum takım günden güne daha iyi olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak." diye konuştu.

Takımın eksiklerinin farkında olduklarını vurguluyan Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok ciddi çalışmalarımız var. Başkan olduğum günden beri kulübün tek kuruşu fuzuli harcanmadı. Ayrıca unutulmasın ben İlhan Cavcav'ın oğluyum. Kulübün ihtiyacı olması durumunda 20 milyon lira veririm, gerekenleri yapar, arkama da dönüp bakmam. İnsanın evladına kardeşine harcadığı para gözüne görünmez. Transfer sezonunun sonunda bir kaç takviye daha yapabilirdim ama ben buradaki oyuncularıma ne kadar güvendiğimi göstermek istedim ve o yola başvurmadım. Böyle dönemleri her takım yaşayabilir. Amacımız, takımımızın başarılı olmasını sağlamak. O sebeple kötü oyununun aktörlerini kendileriyle baş başa bırakıyoruz. Bunlarla daha fazla zaman kaybetmeyeceğiz ve işimizin başına döneceğiz."