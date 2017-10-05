 GENÇLER'E MISIRLI MARŞI – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
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    GENÇLER'E MISIRLI MARŞI

    GENÇLER'E MISIRLI MARŞI
    ÜNLÜ tenor Murat Karahan, duayen sanatçı Zeki Müren ile Türkçe'ye uyarlanan "Mısırlı" şarkısının, "Pulp Fiction" filmindeki versiyonuna söz yazarak G.Birliği Marşı'nı hazırlayacak.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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