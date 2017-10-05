5 YÖNETİCİ GÖREVİ BIRAKTI!
Gençlerbirliği'nde şok istifalar. 5 yönetici görevi bıraktı!
Başkan Murat Cavcav ile ters düşen yöneticiler aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptılar:
"Biz aşağıda isimleri bulunanlar Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimiz bugün itibariyle mümkün değildir.
Kamuoyuna saygılarımızla;
Asbaşkan Şahin Kartal,
Asbaşkan Arda Çakmak,
Genel Sekreter Sinan Gürsoy,
Sayman Hıfzı Kuruşa,
Basın Sözcüsü Hakan Kaynar"
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:05
-
AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 22
Yorum
hakan adam doymuş! sanki türkiyeye gelse top oynayacak.
-
VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
fb-ce Bencede gönderilmesi takımın hızını arttırıyor. Hem oynadığı futbola benziyor ııghıh biz alışık değiliz gitsin.ulen aykut kendini td saniyon
-
VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 7
Yorum
Kadıköy Bunu kim ortaya attiysa kocaman bir yalan atmış tek oynayan futbolcu
5 YÖNETİCİ GÖREVİ BIRAKTI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.