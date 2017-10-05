 5 YÖNETİCİ GÖREVİ BIRAKTI! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    5 YÖNETİCİ GÖREVİ BIRAKTI!

    5 YÖNETİCİ GÖREVİ BIRAKTI!

    'nde şok istifalar. 5 yönetici görevi bıraktı!

    Başkan Murat Cavcav ile ters düşen yöneticiler aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptılar:

    "Biz aşağıda isimleri bulunanlar Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimiz bugün itibariyle mümkün değildir.

    Kamuoyuna saygılarımızla;

    Asbaşkan Şahin Kartal,

    Asbaşkan Arda Çakmak,

    Genel Sekreter Sinan Gürsoy,

    Sayman Hıfzı Kuruşa,

    Basın Sözcüsü Hakan Kaynar"

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:05
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