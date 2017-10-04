MARKET DEĞİL MESUT!

Ligde sonuncu G.Birliği'nde yönetici Hakan Kaynar, milli arayı iyi değerlendireceklerini belirterek, Mesut Bakkal üzerinden benzetme yaptı. Kaynar, "Hocamızın soyadından ilhamla artık klişeye dönmüş, 'Bakkal, market olacak' manşetleri var. Ben soy ismiyle değil ismiyle ilgiliyim, 'Hocamız market olmasın, hep beraber 'Mesut' olalım yeter" dedi.