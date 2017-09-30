 Gençlerbirliği, Alanya deplasmanında – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gençlerbirliği, Alanya deplasmanında

    Gençlerbirliği, Alanya deplasmanında

    Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Karşılaşma öncesinde Aytemiz Alanyaspor, 7 puan ve averajla 12. sırada yer alırken, geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'i yenerek ilk 3 puanını alan Gençlerbirliği ise 4 puanla 17. sırada bulunuyor.

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:31
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