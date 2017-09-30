Gençlerbirliği, Alanya deplasmanında
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Karşılaşma öncesinde Aytemiz Alanyaspor, 7 puan ve averajla 12. sırada yer alırken, geçen hafta sahasında Medipol Başakşehir'i yenerek ilk 3 puanını alan Gençlerbirliği ise 4 puanla 17. sırada bulunuyor.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:31
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GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Toplam 5
Yorum
besiktaslı kudur fenerli kudurun
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 212
Yorum
YAZIK SANA AYKUT Seni adam sanardım derbiden sonra ne kadar boş bir insan olduğun anlaşıldı ve şuanda perçinliyorsun rezilliğini
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 14
Yorum
ZeuS Her Maçlarını Ali PALABIYIK yönetsin isterler ama yemez işte.Ortada futbol yok hakeme yükleniyorlar bu maç 3-0 da bitebilirdi
Gençlerbirliği, Alanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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