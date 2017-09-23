GÜNDEM YARATAN O TARAFTAR KONUŞTU!
Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında deplasman tribününde tek başına yaşadığı sevinçle gündeme gelen Başkent ekibi taraftarı Fazlı Nas, duygularını anlattı.
Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor – Gençlerbirliği maçında deplasman tribünündeki tek kişilik gol sevinciyle kendinden sıkça söz ettiren Gençlerbirliği taraftarı Fazlı Nas'ı unutmadı. Başkent ekibi, genç taraftara tüm futbolcuların imzaladığı Gençlerbirliği formasını hediye etti.
Fazlı Nas, Radyospor'a konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Nas'ın sözlerinden satır başları şöyle:
Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarına gitmeye çalışıyorum. Yakın bölgelerdeki maçlarda da statlara gitmeye çalışıyorum. Yılda 2-3 kere de Ankara'ya gitmeye gayret ediyorum. Bundan 2 sezon önce Avni Aker'de bir maçın seyircisiz oynama durumu vardı. Sadece misafir tribünü açıktı. Ben o maça da gittim. Benimle birlikte 3 Gençlerbirliği taraftarı vardı. O durum da ilgi toplamıştı. Bizim için de değişik bir tecrübeydi. Trabzonspor maçında tek başıma olmam ise ilk defa başıma geldi. Ben maçta yalnız olacağımı az çok tahmin ediyordum. Çok değişik bir tecrübe oldu.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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