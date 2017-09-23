GÜNDEM YARATAN O TARAFTAR KONUŞTU!

Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor – Gençlerbirliği maçında deplasman tribünündeki tek kişilik gol sevinciyle kendinden sıkça söz ettiren Gençlerbirliği taraftarı Fazlı Nas'ı unutmadı. Başkent ekibi, genç taraftara tüm futbolcuların imzaladığı Gençlerbirliği formasını hediye etti.

Fazlı Nas, Radyospor'a konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Nas'ın sözlerinden satır başları şöyle:

Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarına gitmeye çalışıyorum. Yakın bölgelerdeki maçlarda da statlara gitmeye çalışıyorum. Yılda 2-3 kere de Ankara'ya gitmeye gayret ediyorum. Bundan 2 sezon önce Avni Aker'de bir maçın seyircisiz oynama durumu vardı. Sadece misafir tribünü açıktı. Ben o maça da gittim. Benimle birlikte 3 Gençlerbirliği taraftarı vardı. O durum da ilgi toplamıştı. Bizim için de değişik bir tecrübeydi. Trabzonspor maçında tek başıma olmam ise ilk defa başıma geldi. Ben maçta yalnız olacağımı az çok tahmin ediyordum. Çok değişik bir tecrübe oldu.