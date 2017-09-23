 GÜNDEM YARATAN O TARAFTAR KONUŞTU! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    GÜNDEM YARATAN O TARAFTAR KONUŞTU!

    GÜNDEM YARATAN O TARAFTAR KONUŞTU!

    Trabzonspor- maçında deplasman tribününde tek başına yaşadığı sevinçle gündeme gelen Başkent ekibi taraftarı , duygularını anlattı.

    Kulübü, Trabzonspor – Gençlerbirliği maçında deplasman tribünündeki tek kişilik gol sevinciyle kendinden sıkça söz ettiren Gençlerbirliği taraftarı 'ı unutmadı. Başkent ekibi, genç taraftara tüm futbolcuların imzaladığı Gençlerbirliği formasını hediye etti.

    Fazlı Nas, Radyospor'a konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

    Nas'ın sözlerinden satır başları şöyle:

    Trabzon'da yaşıyorum. Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarına gitmeye çalışıyorum. Yakın bölgelerdeki maçlarda da statlara gitmeye çalışıyorum. Yılda 2-3 kere de Ankara'ya gitmeye gayret ediyorum. Bundan 2 sezon önce Avni Aker'de bir maçın seyircisiz oynama durumu vardı. Sadece misafir tribünü açıktı. Ben o maça da gittim. Benimle birlikte 3 Gençlerbirliği taraftarı vardı. O durum da ilgi toplamıştı. Bizim için de değişik bir tecrübeydi. Trabzonspor maçında tek başıma olmam ise ilk defa başıma geldi. Ben maçta yalnız olacağımı az çok tahmin ediyordum. Çok değişik bir tecrübe oldu.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GÜNDEM YARATAN O TARAFTAR KONUŞTU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.