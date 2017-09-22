 ‘Kulüpleri futbolcular yönetiyor’ – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
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    ‘Kulüpleri futbolcular yönetiyor’

    ‘Kulüpleri futbolcular yönetiyor’

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, dün çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemde yaşanan hoca değişikliklerine değinen Bakkal, "Futbolcu kardeşlerimden özür diliyorum ama son dönemde artık kulüpleri yönetmeye başladılar. Doktorluğu, malzemeciliği, idareciliği biliyorsunuz bir tek yapmadığınız futbolculuk! Hoca götürüp getiriyorlar" sözlerini sarfetti.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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