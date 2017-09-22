‘Kulüpleri futbolcular yönetiyor’
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, dün çarpıcı açıklamalar yaptı. Son dönemde yaşanan hoca değişikliklerine değinen Bakkal, "Futbolcu kardeşlerimden özür diliyorum ama son dönemde artık kulüpleri yönetmeye başladılar. Doktorluğu, malzemeciliği, idareciliği biliyorsunuz bir tek yapmadığınız futbolculuk! Hoca götürüp getiriyorlar" sözlerini sarfetti.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:03
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
‘Kulüpleri futbolcular yönetiyor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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