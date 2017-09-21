 Gençlerbirliği'nden taraftarı Fazlı Nas'a imzalı forma – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    'nden taraftarı Fazlı Nas'a imzalı forma

    Gençlerbirliği'nden taraftarı Fazlı Nas'a imzalı forma

    yönetimi, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım tribününde tek başına takımını destekleyen Fazlı Nas'a tüm futbolcuların imzaladığı forma hediye etti.

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tek kişilik gol sevinciyle futbol kamuoyunun gündemine oturan Fazlı Nas için kulübün sosyal medya ekibi tarafından 4 kısa teşekkür videosu da hazırlandı.

    İlk videoda takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin formayı imzalaması ve formanın yola çıkışı anlatılırken, ikinci videoda formanın Trabzon'daki taraftar Fazlı Nas'a giderken yolda karşılaşılan trafik çevirmesi canlandırmasıyla devam ediyor.

    Final ise kaptan Uğur Çiftçi'nin takım adına teşekkür videosunun ardından formanın Fazlı Nas'a ulaşmasıyla yapılıyor.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:26
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