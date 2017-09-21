Gençlerbirliği'nden taraftarı Fazlı Nas'a imzalı forma
Gençlerbirliği yönetimi, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım tribününde tek başına takımını destekleyen Fazlı Nas'a tüm futbolcuların imzaladığı forma hediye etti.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tek kişilik gol sevinciyle futbol kamuoyunun gündemine oturan Fazlı Nas için kulübün sosyal medya ekibi tarafından 4 kısa teşekkür videosu da hazırlandı.
İlk videoda takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin formayı imzalaması ve formanın yola çıkışı anlatılırken, ikinci videoda formanın Trabzon'daki taraftar Fazlı Nas'a giderken yolda karşılaşılan trafik çevirmesi canlandırmasıyla devam ediyor.
Final ise kaptan Uğur Çiftçi'nin takım adına teşekkür videosunun ardından formanın Fazlı Nas'a ulaşmasıyla yapılıyor.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:26
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Derbide kaleye o geçecek!
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aslan aykut hocam alanspor maçında oynayanlar oynamalı kesin galibiyet için demirel ve ozan oynamamalı
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Aslan BU SERIDEN EN AZ 11 PUAN YADA 13 PUAN ALMALIYIZ KISA YENILMEMELIYIZ BAKIN 12 DEMIYORUM
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ski ski hangi büyüklükten söz ediyorsun 3.yıldızı bile rahmetli cenk korayın sayesinde kazandın hentbol şampiyonu beşiktaş jimnastik kulübü.
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