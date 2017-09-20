Gençlerbirliği, Başakşehir'e hazırlanıyor
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra taktik çalışmaya geçti. Dar alanda savunma ve hücum çalışan futbolcular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.
Tedavisine devam edilen Diallo'nun katılmadığı antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Luccas Claro, çalışmalarına fizyoterapist eşliğinde devam etti.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:57
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Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
ANTALYA KÜME DÜŞER ANTALYADA FUTBOLCUYA DAYALI SİSTEM BAŞLAMIŞ...NASRİ SIKINTILI.
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Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
TAHMİNİM DAUM ANTALYAYA GELİR.
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Başkan Usta: Bize yakışmıyor
Toplam 8
Yorum
5561 başkan,ersun batıyor ve de batırıyor bir an önce ondan kurtul seni de dibe çekecek TRABZONSPOR a bişey olmaz.hayallerinle beraber kaybolursn
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