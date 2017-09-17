 Bakkal'dan hakemlere tepki – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Bakkal'dan hakemlere tepki

    Bakkal'dan hakemlere tepki

    'ye 3-2 mağlup olan 'nde Teknik Direktör , mazeret üretmek istemediğini belirterek, “Maçtan sonra hakemler özür diliyor ben görmedim diyor. Görmediysen vermeyeceksin golü” diye konuştu.

    Süper Lig'de 'ye konuk olan , rakibine 3-2 mağlup oldu.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü , Göztepe seyircisi önünde oynamanın inanılmaz keyifli olduğunu ifade ederek, "Ortaya çok güzle bir maç çıktı. Çok gel-gitler oldu. Mazeret üretmek istemiyorum. Maçtan sonra hakemler özür diliyor ben görmedim diyor. Görmediysen vermeyeceksin golü. Beni mutlu eden takımın istekli ve coşkulu oyunuydu. Oyundan çok memnunum. Bir şeyler iyi olmaya başladı. Göztepe seyircisiyle, takımıyla başarılı işler yapmaya devam ediyor. İki takımı da tebrik ediyorum. İnşallah her gittiğimiz yerde böyle coşkulu taraftar önünde oynarız" dedi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:48
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