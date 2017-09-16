 Gençler Göz-Göz’e bilendi – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gençler Göz-Göz’e bilendi

    Gençler Göz-Göz’e bilendi

    Ligde henüz 1 puanı bulunan G.Birliği, yarın İzmir'de karşılaşacağı Göztepe karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Takım kaptanlarından Uğur Çiftçi, "3 puan için oraya gidiyoruz. Göztepe maçını kazanıp, G.Birliği'ni yakıştığı yerlere taşımak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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