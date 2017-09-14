 Rantie'nin cezası 2 maça indi – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    'nin cezası 2 maça indi

    Rantie'nin cezası 2 maça indi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 'nin Güney Afrikalı futbolcusu Tokelo Anthony 'nin 3 maç men cezasında indirime gitti.

    TFF'den yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) 3 maç men ve 13 bin lira cezaya çarptırılan 'nin cezasını 2 maçtan men ve 8 bin 666 lira 67 kuruş olarak düzelterek onadığı bildirildi.

    Tahkim kurulunun, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına yapılan itirazı reddettiği aktarıldı.

    Kurulun ayrıca, PFDK'nin Konyaspor Kulübüne verdiği 100 bin, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Fatih Yılmaz'a kestiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezalarına yapılan itirazları da reddettiği açıklandı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:14
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