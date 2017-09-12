 Gençlerbirliği ara vermedi – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    ara vermedi

    Gençlerbirliği ara vermedi
    TRABZON karşısında son dakikalarda yediği gollerle maçı kaybeden G.Birliği, ara vermeden Göztepe karşılaşması hazırlıklarına başladı. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlenen idmanda maçta görev alanlar yenileme koşusu ile günü tamamlarken diğer futbolcular koşunun ardından topla ısınma hareketlerine geçti
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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