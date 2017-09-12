Gençlerbirliği ara vermedi
TRABZON karşısında son dakikalarda yediği gollerle maçı kaybeden G.Birliği, ara vermeden Göztepe karşılaşması hazırlıklarına başladı. Futbolcuların moralsiz olduğu gözlenen idmanda maçta görev alanlar yenileme koşusu ile günü tamamlarken diğer futbolcular koşunun ardından topla ısınma hareketlerine geçti
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
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Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
Toplam 3
Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
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Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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