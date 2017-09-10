 Gençlerbirliği’nde 3 eksik – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Gençlerbirliği’nde 3 eksik

    Gençlerbirliği’nde 3 eksik

    Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana eğlenceli oyun ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile günü tamamladı. Başkent ekibinde cezalı Rantie ve Murat Duruer'in yanı sıra takımdan ayrı çalışan Scekic Trabzon'da forma giyemyecek.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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