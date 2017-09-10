Gençlerbirliği’nde 3 eksik
Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana eğlenceli oyun ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile günü tamamladı. Başkent ekibinde cezalı Rantie ve Murat Duruer'in yanı sıra takımdan ayrı çalışan Scekic Trabzon'da forma giyemyecek.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:49
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
altan Aziz takımı batırdı.Para yok.İyi transfer yapamıyorlar.Gelenlerde sıradan futbolcular.Bunlarıda satamazlar bedavaya giderler.daha çok dibe.
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Kadıköy'de inanılmaz son: 2-3
Toplam 22
Yorum
nejat olgun niye inanılmaz olsun ki.Onların başında gerçek bir teknik direktör,bizde ise bostan korkuluğu var.
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"Yönetim İstifa" sesleri!
Toplam 20
Yorum
ADALET 09 A. YILDIRIM FB Yİ BİRAZ OLSUN SEVİYORSAN ALLAH AŞKINA TARAFTAR AŞKINA BİR DAHAKİ DÖNEM BAŞKANLIĞA ADAY OLMA BİRDE ÖYLE DENE
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