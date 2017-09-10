Gençlerbirliği’nde 3 eksik

Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana eğlenceli oyun ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile günü tamamladı. Başkent ekibinde cezalı Rantie ve Murat Duruer'in yanı sıra takımdan ayrı çalışan Scekic Trabzon'da forma giyemyecek.