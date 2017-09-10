Bakkal: "Şahsiyetli bir duruş sergilemeliyiz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, daha dirençli ve daha şahsiyetli bir duruş sergilemeleri gerektiğini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, bordo-mavili takımın üst ayaklarının ön plana çıktığını belirterek, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Usta ayakları ortaya çıktı. Daha dirençli daha şahsiyetli bir duruş sergilememiz gerekiyor. Böyle olursanız çabuk kırılıyorsunuz. Genç bir takımız 24 yaş ortalamasına sahibiz. Eksikler bu maçta daha iyi göründü. Şimdi onun üzerine çalışıp, önümüzdeki haftalarda inşallah istediğimiz seviyelere geleceklerdir. Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

Transferden 1 hafta önce takımın başına geldiğini belirten Bakkal, "Yönetim özellikle başkanımız bu şekilde devam edeceğimizi söyledi. Burası benim evim ben de bunu kabul ettim. Bunun ötesinde bir şey söylemeye gerek yok artık. Elimizde 25-30 tane oyuncu var ama arkadaşlarımızın performanslarını yükseltmeleri gerekiyor. Bunu yapabilirsek iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Üst üste maç kaybetmek belki güvensizlik gibi görünür ama lig ilerliyor ve 4. haftadayız benimde ilk maçım. Önümüzde Göztepe deplasmanı var. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.