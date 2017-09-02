Gençler’e 10 numara Kosovalı
YENİ Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın transfer isteği üzerine G.Birliği, sürpriz bir isme yöneldi. Kırmızı-siyahlılar'ın, Schalke'nin Almanya'nın alt yaş milli takımlarında oynayan fakat Kosova'yı tercih eden 21 yaşındaki 10 numarası Donis Avdijaj'a talip olduğu öğrenildi. Kontratı 2019'da bitecek genç maestro, geçen sezon 12 maçta 2 gol attı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Gençler’e 10 numara Kosovalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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