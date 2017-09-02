Gençler’e 10 numara Kosovalı

YENİ Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın transfer isteği üzerine G.Birliği, sürpriz bir isme yöneldi. Kırmızı-siyahlılar'ın, Schalke'nin Almanya'nın alt yaş milli takımlarında oynayan fakat Kosova'yı tercih eden 21 yaşındaki 10 numarası Donis Avdijaj'a talip olduğu öğrenildi. Kontratı 2019'da bitecek genç maestro, geçen sezon 12 maçta 2 gol attı.