 Gençler’e 10 numara Kosovalı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gençler’e 10 numara Kosovalı

    Gençler’e 10 numara Kosovalı
    YENİ Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın transfer isteği üzerine G.Birliği, sürpriz bir isme yöneldi. Kırmızı-siyahlılar'ın, Schalke'nin Almanya'nın alt yaş milli takımlarında oynayan fakat Kosova'yı tercih eden 21 yaşındaki 10 numarası Donis Avdijaj'a talip olduğu öğrenildi. Kontratı 2019'da bitecek genç maestro, geçen sezon 12 maçta 2 gol attı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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